Amsterdammer krijgt week extra voor afkoop erfpacht

Dat heeft de gemeente vandaag bekendgemaakt.

Wie wil overstappen, heeft nu tot 8 januari de tijd om een aanvraag in te dienen. Gebruikers kunnen nog steeds een foutmelding krijgen bij het inloggen. Wie dat overkomt, kan het later nog eens proberen of de aanvraagdatum registreren. Daarvoor staat een formulier op de website van de gemeente Amsterdam.

Afkopen

Sinds 2016 kent de gemeente Amsterdam naast voortdurende ook eeuwigdurende erfpacht. Sinds het najaar van 2017 kunnen huiseigenaren overstappen als ze dat willen. Amsterdam is een van de weinige steden in Nederland die nog erfpacht kent. Circa 80% van de grond is in handen van de gemeente.

Tot 8 januari geldt er een voordeel dat de grondwaarde wordt afgeleid van de WOZ-waarde van 2014 of 2015, en een extra ’korting’ wordt toegepast van 10%. Dit kan duizenden of zelfs tienduizenden euro’s schelen.

