WDP rekent op verdere winstgroei

WDP heeft de ambitie om in 2023 een winst per aandeel op basis van boekhoudmethode EPRA te behalen van minstens 1,15 euro. Die doelstelling is neergezet op basis van een jaarlijkse groei van de portefeuille met 10 procent. Het afgelopen jaar kwam dit resultaat uit op 0,93 euro per aandeel en in 2020 zal de winst uitkomen op 1 euro per aandeel, aldus de onderneming. Op basis van die vooruitzichten wordt in 2020 een dividend voorzien van 0,80 euro per aandeel, uitbetaalbaar in 2021. De uitkering aan de aandeelhouders over 2019 is 0,74 euro.

Concreet bedroeg de EPRA-winst van WDP 152,4 miljoen euro. Dat is ruim 13 procent meer dan een jaar eerder. De stijging van de winst komt vooral door de groei van de portefeuille in markten als Nederland en Roemenië. Ook het "actief beheren en controleren van kosten" deed een duit in het zakje.

De bezettingsgraad van de vastgoedportefeuille van WDP, dat zowel een beursnotering heeft in Brussel als in Amsterdam, bereikte eind december een niveau van 98,1 procent. Dat was een jaar eerder nog 97,5 procent.