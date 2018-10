De ezel en de steen

Lehman Brothers kwam tien jaar geleden ten val. Ⓒ AFP

Tien jaar geleden stonden we aan de vooravond van wat een diepe crisis bleek. Die werd ingeluid door de ineenstorting van Lehman Brothers. In september 2008 vroeg de bank surseance van betaling aan, nadat het in korte tijd miljardenverliezen incasseerde op rommelhypotheken. Medewerkers waren hun baan kwijt, aandeelhouders hun geld.