Opnieuw winst voor Europese beurzen

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,4 procent hoger op 549,79 punten. De MidKap sloot vlak op 785,75 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs kregen er tot 0,9 procent bij.

De waarde van het Britse pond ging flink omlaag ten opzichte van de dollar en de euro na de uitspraken van May. Die zei dat de onderhandelingen met vertegenwoordigers van de Europese Unie in een impasse zijn. De beurs van Londen won 1,7 procent.

Shell

Shell won 1 procent. Het olie- en gasconcern is naar verluidt in gesprek om zijn belang in een olieveld in de Golf van Mexico te verkopen aan Focus Oil. Bij een deal zou de deelneming van Shell in het veld Caesar Tonga gewaardeerd kunnen worden op zo'n 1,3 miljard dollar.

Koploper bij de hoofdfondsen was kabel- en telecomconcern Altice Europe met een winst van 2,5 procent. Vastgoedinvesteerder Unibail-Rodamco-Westfield was de grootste daler met een verlies van 2,1 procent.

Uber

In de MidKap zakte maaltijdbestelsite Takeaway.com 1 procent na overnamespeculatie in de sector. Taxidienst Uber voert volgens persbureau Bloomberg gesprekken over een mogelijke overname van maaltijdbezorger Deliveroo. Volgens analisten van ING zou een eventuele overname van Deliveroo weinig uitmaken voor Takeaway. Concurrent Just Eat verloor 4,8 procent, terwijl Delivery Hero 0,2 procent steeg.

Metalenspecialist AMG voerde de stijgers bij de middelgrote fondsen aan met een plus van 4,8 procent. Vastgoedfonds WDP sloot de rij met een min van 2,5 procent.

De euro was 1,1739 dollar waard, tegen 1,1746 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent in prijs tot 70,18 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 78,43 dollar per vat.