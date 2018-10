Spanning om dga-taks

De werkgeversvoorman ontkent ten stelligste dat VNO de belastingmaatregel heeft bedacht. ,,Dat is complete onzin en dit kan ik echt niet over mijn kant laten gaan. Ik baal hier ontzettend van. Het is waanzin dat een maatregel die €1,8 miljard onttrekt bij ondernemers bij ons vandaan zou komen”, zegt De Boer in gesprek met deze krant.

De Boer is dan ook woedend nu anonieme bronnen beweren dat VNO de architect achter het belastingplan zou zijn. Volgens de werkgeversvoorman zit de vork heel anders in de steel en lobbyt VNO al meer dan een jaar om te voorkomen dat dga’s extra worden belast. ,,Dat zal het ministerie van Financiën binnenkort bevestigen.” Financiën kan desgevraagd niet bevestigen dat de werkgevers dit als harde voorwaarde hebben gesteld.

Extra belastingaanslag

Ondernemers met een schuld bij de eigen bv krijgen binnenkort een extra belastingaanslag op de mat. Het gaat in totaal om 23.000 dga’s die samen een schuld van €30 miljard hebben aan hun vennootschappen. Zij gebruiken dit geld onder meer om hun inkomen aan te vullen, maar soms ook om een hypotheek uit eigen middelen te regelen.

Het kabinet verwacht dat de mkb’ers komend jaar snel winst uit hun bedrijf gaan uitkeren om die schulden weer af te lossen. Tot eind 2019 kan dat namelijk nog tegen een belastingtarief van 25%, dat loopt daarna op naar uiteindelijk 26,9%. De inschatting van de regering is dat dit het komende jaar eenmalig gaat zorgen voor €1,8 miljard aan belastingopbrengsten.

’Totale verrassing’

Volgens De Boer heeft VNO voorgesteld om het zogenoemde box 2-tarief - de belasting die ondernemers betalen over winsten die ze aan zichzelf uitkeren - op 25% te houden en bestaande gevallen te ontzien bij het instellen van de ’dga-taks’.

,,Daarbij hebben we aangegeven dat er dan eventueel te praten valt over de rekening courant-maatregel. Maar we hebben nooit meer iets gehoord, tot afgelopen week dus. Dit kwam ook voor ons als een totale verrassing.”

De Boer zegt binnenkort in gesprek te gaan met staatssecretaris Snel (Financiën).

Sinds de presentatie van het regeerakkoord valt er bij ondernemers veel gemor te horen over de plannen van kabinet-Rutte III. Die zouden burgers en grote bedrijven veel tegemoet komen, maar mkb’ers zouden er nauwelijks op vooruitgaan.

Hoger box 2-tarief

Maar bij het ministerie van Financiën wordt erop gewezen dat het kabinet de ondernemers wel degelijk tegemoet is gekomen. In de oorspronkelijke plannen van het regeerakkoord stond namelijk dat het box 2-tarief van 25% naar 28,5% verhoogd zou worden. In plaats daarvan is er gekozen voor een stapsgewijze verhoging naar 26,9%.

Toch zorgt de maatregel, en vooral de daaromheen ontstane ophef, voor veel onrust in politiek Den Haag. Het invoeren van de ’dga-taks’ ligt in de coalitie heel gevoelig, regeringspartijen VVD en CDA willen er weinig over zeggen. Maar in de wandelgangen valt te horen dat het plan wel doorgezet gaat worden. Bij de fiscus speelt het plan al langer als onderdeel van de aanpak van belastingontwijking.