'Google onderdrukt memo over China-plan'

Google trok zich acht jaar geleden terug uit China uit protest tegen de verplichte censuur door de overheid van internetdiensten. Sinds vorige maand doen echter geruchten de ronde dat Google werkt aan een terugkeer in China met een zoekmachine die voldoet aan de eisen van de Chinese internetwaakhond.

In de memo die rondging op het hoofdkantoor van Google in Mountain View, in de buurt van San Francisco stonden details over de nieuwe Chinese zoekmachine. Zo zouden gebruikers moeten inloggen en zou hun locatie worden gevolgd. Dat laatste doet Google overigens meestal ook in andere landen. In dit geval zouden de gegevens echter worden gedeeld met de overheid.

Onethisch

Honderden medewerkers spraken zich eerder al uit tegen het voornemen terug te keren in China. De zoekmachine zou bepaalde websites en zoektermen blokkeren. Zij zien de medewerking aan censuur als onethisch.

Google heeft een opmerkelijke passage in de gedragsregels voor personeel. Het gebod ,,don't be evil" - wees niet kwaadaardig - is weliswaar onlangs bij een revisie weggestopt in een voetnoot, maar de medewerkers van Google vinden dat de plannen voor China strijdig zijn met die regel.