Column: Economie van de boerenklompenschool

Toen Franklin Delano Roosevelt in 1932 campagne voerde om president te worden, deed hij dat met de belofte een sluitende begroting na te streven. De federale overheid moest immers zijn zaakjes op orde hebben. Maar toen hij eenmaal was verkozen en gezien had welke ravage de depressie aanrichtte, verhoogde hij de overheidsuitgaven fors om de crisis te bestrijden. Amerika was daar eerder uit dan Nederland, waar Colijn maar vast bleef houden aan de harde gulden.