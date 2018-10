Turkse vakantiehuizen in de uitverkoop

Kees Lems probeert voor een oudere dame haar appartement in de kustplaats Mahmutlar nabij Alanya te verkopen. Het is 185 vierkante meter groot met twee balkons, drie slaapkamers en het genot van twee gemeenschappelijke zwembaden. „Dezelfde appartementen zijn wel voor €130.000 verkocht. Nu is de vraagprijs €65.000. Het is een weggevertje.”

Lems heeft zelf twaalf jaar in Turkije gewoond. „Ik heb een heerlijke tijd gehad. De natuur is prachtig, de prijzen zijn goed, de temperatuur ook. Voor koopjesjagers is het een hartstikke goede tijd. Van politiek merk je niks, alleen dat het wat minder druk is.” Inderdaad is de populariteit van Turkije als vakantieland flink afgenomen sinds de mislukte coup van 2016, de repressie en het anti-Westerse optreden van president Erdogan.

Russen en Arabieren

„Er is altijd wel wat geweest”, zegt Dennis Verbeek. Hij heeft al twee jaar zijn appartement bij Alanya te koop staan. „Een verschrikkelijk fijn huis, op vier minuten van het strand. Deze woningen hebben wel eens €114.000 euro gedaan. Nu is de vraagprijs €71.000. We gaan zien wat we ervoor krijgen. Er wordt echt wel gekocht. Je ziet nu ook Russen en Arabieren kopen.”

In dezelfde wijk heeft Marjolein Spijker al geruime tijd haar idyllische vakantiehuis te koop staan. In 2008 telde ze er met haar toenmalige echtgenoot €89.000 voor neer. „Het was in eerste instantie als investering bedoeld. Daar hadden we wel wat meer van verwacht”, zegt ze.

Panden in verhuur

Spijker is met haar vraagprijs gezakt naar €78.000. „Daar staat het al een tijdje voor te koop. Als ik morgen zou willen verkopen, moet ik misschien zakken.” Om de kosten deels te dekken, verhuurt ze het pand aan vakantiegangers.

In Turkije is de vraagprijs ook niet meer wat het is geweest, zegt makelaar Nico Zuurbier van Tweede Woning Turkije. „Huidige eigenaren zijn altijd bereid water bij de wijn te doen. Bij veel Nederlanders is het sentiment over Turkije gekeerd. Ze willen verkopen en dat gaat ver beneden de aanschafprijzen.”

Miljoenen onverkocht

De daling van de Turkse lira de afgelopen zes maanden, met wel 37% tegenover de euro, heeft ook gevolgen gehad voor de huizenprijzen. Ook huizen zijn in euro’s gerekend fors minder waard geworden. Tegelijk kunnen Turken nauwelijks meer geld lenen voor een huis, bij een duizelingwekkende rente van 24%. Op het ogenblik zijn twee miljoen huizen in Turkije onverkocht.

Door de zwakke lira komen ook bouwers in financiële problemen, want veel materialen worden in buitenlandse valuta afgerekend. Koopjesjagers moeten daarom extra goed uitkijken voordat zij een woning van de tekentafel kopen.

Effect devaluatie

Dat was vroeger ook al een probleem, zegt Rob Smulders van belangenorganisatie Mondi. „In de jaren 2005-2010 hebben duizenden mensen vastgoed in Turkije gekocht maar nooit iets opgeleverd gekregen. Veel ambitieuze projecten zijn nooit van de grond gekomen.”

Smulders waarschuwt dat bij veel vraagprijzen geen rekening is gehouden met de lagere lira. „Huizen staan nog steeds voor zeg €75.000 te koop terwijl er die enorme devaluatie is geweest. Dan betaal je tienduizenden euro’s teveel.”

Kopen van Nederlander

Een vakantiehuis kopen in Turkije was altijd al een uitdaging, omdat de notaris daar niet een controlerende rol vervult zoals bij ons. President Erdogan heeft het vorige week nog iets lastiger gemaakt door per decreet te bepalen dat contracten in het onroerend goed niet meer in buitenlandse valuta mogen luiden. Het moet voortaan in lira, met alle onzekerheid van dien.

„Maar we weten nog niet hoe de wet in de praktijk wordt uitgevoerd. De minister van Financiën mag uitzonderingen vaststellen”, zegt advocaat in Turks recht Suendam Kroon-Őzyurt.

Wel duidelijk, meent Kroon, is dat de wet alleen geldt voor personen die hun vaste woonplaats hebben in Turkije. „Zoals ik deze wetgeving lees, is er geen probleem als je van een Nederlander koopt. Maar als een van partijen in Turkije domicilie heeft, weten we nog niet wat de regels zijn.”