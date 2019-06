Design-chef Joni Ive verlaat Apple

Ive (52) begint een eigen creatief bedrijf LoveFrom, dat volgend jaar van start zal gaan, met Apple als zijn eerste klant. In het interview zegt Ive dan ook ondanks het feit dat hij geen werknemer van Apple zal zijn hij hoopt ’nog vele, vele jaren’ zeer betrokken te blijven bij het bedrijf en ’meer dan blij te zijn’dat hij zal kunnen blijven werken aan producten waar hij al een aantal jaren mee bezig is. „Dit leek me gewoon een natuurlijke en geleidelijke tijd om deze verandering te maken”, verklaart hij zijn stap na meer dan twintig jaar bij Apple.

Passies najagen

Wat Ives plannen zijn met LoveFrom is niet helemaal duidelijk. Behalve werken aan ’wearable’ technologie en toepassingen rond gezondheid waar Apple mee beizg is, zegt hij een aantal ’persoonlijke passies’ te zullen gaan najagen.

Ive mag zich Sir Jonathan noemen sinds hij in 2012 in zijn vaderland het Verenigd Koninkrijk tot ridder werd geslagen. Bij Apple voerde hij sinds 2015 de titel van ’chief design officer’. Er is vooralsnog geen opvolger aangewezen.