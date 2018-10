Agenda: Brexit, handelsoorlog en Italië cruciaal voor belegger

Het wordt de laatste volle week van het kwartaal. ,,Het bedrijfsnieuws zal vlak zijn, maar de fear of missing out - om een cruciale gebeurtenis net te missen - is terug bij beleggers”, merkt econoom Koen Bender (Mercurius Vermogensbeheer). ,,Zeker richting het einde van dit kwartaal met zijn records willen ze de winst niet verspelen door iets te missen, bijvoorbeeld de begrotingsplannen van Italië.”

Afgelopen week leverde de AEX nog eens 1,7% winst op. Door een dip over de hele maand met 1,3% resteert nu 1% winst over het hele jaar 2018. Met herbelegd dividend is dat 3,9% AEX-winst.

Staalmaker ArcelorMittal werd over de week bezien winnaar. Onderliggend zijn de stijgende energieprijzen interessant, aldus beleggingsstrateeg Ralph Wessels van ABN Amro Mees Pierson in een update. Die namen al enige tijd toe, maar zullen komende tijd hun effect op bijvoorbeeld de grondstoffenbeleggingen en bedrijven zoals ArcelorMittal krijgen.

TomTom viel afgelopen week negatief op en werd met bijna 25% teruggang de grote verliezer onder de middelgrote fondsen.

Bekijk ook: TomTom volledig de weg kwijt

Wall Street slechtte vrijdagavond een record.

Italië en Frankrijk

Komende week kent weliswaar de formele agenda, toch zullen beleggers ook kijken naar de verwachte begrotingsvoorstellen, allereerst van het Italiaanse en later van het Franse kabinet, aldus analist Corné van Zeijl (Actiam Vermogensbeheer). Duwen exorbitante plannen het begrotingstekort op, dan zal de markt snel reageren en een hogere risicopremie verlangen voor het aanschaffen van staatsobligaties. Lenen wordt duurder voor Italië, zo wordt gevreesd.

ING-economen waarschuwen klanten dat komende week de stappen in de grote handelsconflicten beleggers steeds meer in hun grip krijgen.

De stijgende marktrente gaf recent vooral financials als ING op het Damrak steun. Komende dagen kijken beleggers voor de richting van de beleidsrentes uit naar wat de Amerikaanse Federal Reserve (woensdag) met zijn rentebesluit doet. ,,Die rente gaat omhoog”, verwoordt Van Zeijl de consensus in de markt. „Maar het gaat daarom vooral om de begeleidende bewoording.”

May gemangeld

De Amerikaanse rente op tienjaars staatsobligaties kroop afgelopen week boven de 3%. Eerder gingen bij het doorkruisen van de grens de alarmbellen af. „De rentestijging gaat nu in rustige stappen, dat effect is in te schatten voor beleggers”, verklaart Bender de kalmte. ,,Zeker omdat de inflatie niet wezenlijk is gestegen.”

Dit weekend zoeken marktvorsers naar de bewoording in wat een roerig politiek weekend in Londen belooft te worden. Na het mislukte Salzburg-overleg tussen de EU en het Britse kabinet ,,kijken beleggers vooral hoe premier May in het Lager- en Hogerhuis gaat bewegen”, aldus Bender.

Overigens meldt de Britse industrie donderdag om 10.30 uur de stand van de bedrijfsinvesteringen in het Verenigd Koninkrijk.

Hoge waarderingen

Grote institutionele beleggers wegen ondertussen hoe lang ze, na het laatste record op Wall Street, nog in hun aandelen blijven. Van Zeijl wijst op het fenomeen dat het aantal aandelen dat tien keer de omzet oplevert afgelopen maanden snel is toegenomen. ,,Dat aantal heeft nu bijna het niveau van de internetpiek van 2000 bereikt”, zegt hij. En beleggers worden niet graag aan de neergang van de internetbubbel herinnerd.

Amerikaanse aandelen profiteren van de belastingmaatregelen. Ze zijn consequent langer overgewaardeerd dan andere aandelen, daar zitten veel beleggers. ,,Dus daar zullen niet zoveel meevallers zijn”, wijst Van Zeijl op mogelijke wijzigingen komende weken bij beleggers.

Bekijk ook: Cannabisbeleggers in hogere sferen

Olie-overleg

Zondag komen leden van het oliekartel OPEC met andere producenten zoals Rusland bijeen in Algiers voor overleg over de marktbehoeften. Uitspraken kunnen de prijs aan de pomp beïnvloeden.

Dit weekend kijkt de markt bij de individuele fondsen ook uit naar de unieke veiling, binnen 24 uur, van het hele Britse mediabedrijf Sky, geschat op zeker $35 miljard waarde. Het is onderdeel van een grotere deal. Normaal duurt zo’n veiling zeker vijf dagen. Maandagmorgen weet personeel of het voortaan voor Disney of Comcast werkt.

Verder pronkt maandag de Ifo-index op de agenda. Dat is de betrouwbare indicator van het ondernemersvertrouwen in Duitsland.

Sprint Nike

Nike staat dinsdag meer dan normaal in de belangstelling als het zijn kwartaalresultaten. Het sportmerk koos de kant van de ‘kneeler’ NFL-speler Colin Kaepernick, die tot woede van president Trump weigert te staan tijdens het Amerikaanse volkslied. Even liep het sportmerk door Trumps uitvallen averij op. De al gemelde positieve resultaten van afgelopen weken met zijn nieuwe reclamecampagne ‘Just do IT’ maakten die uitval voor Nike meer dan goed. Ook Manchester United opent de boeken.

Woensdag komen in de middag de getallen van de Amerikaanse huizenverkopen en de omvang van de lokale olievoorraden naar buiten. Donderdag gevolgd door het groeicijfer van de gehele Amerikaanse economie.

Maandag zal beleggers een wijziging opvallen: beurssucces Adyen staat dan voor het eerst in de AMX-index, Wessanen noteert dan in de AScX. Vrijdag veranderen de sectorcategorieën voor de S&P 500- en de MSCI-beursindex: bedrijven als Facebook en Alphabet worden niet langer als ict-bedrijf gezien maar als ’communicatiedienstverlener’.