Zo werkt de dga-taks

Dat kunnen ze voor verschillende dingen gebruiken: sommigen vullen er hun inkomen mee aan, anderen kopen er gewoon leuke dingen voor. En nog weer anderen verstrekken zelfs een hypotheek aan zichzelf uit de middelen van hun bedrijf.

Het is vrij lucratief om geld aan jezelf te lenen omdat je er dan (nog) geen belasting over hoeft te betalen. Dga's moeten minimaal €45.000 loon aan zichzelf geven. Vaak doen ze ook niet meer dan dat, omdat ze daar inkomstenbelasting over moeten betalen tegen een vrij hoog tarief.

Controle moeilijk

De belastingdruk is voor €45.000 iets minder dan 40%. Ze kunnen ook winsten uitkeren, dat wordt belast tegen een tarief van 25%, dat de komende jaren wordt verhoogd naar 26,9%. Wie het geld aan zichzelf uitleent heeft het al wel beschikbaar, maar hoeft er op dat moment nog geen belasting over te betalen.

De Belastingdienst houdt al langer in de gaten dat de leningen die ondernemers aan zichzelf geven niet de spuigaten uit lopen. Maar de controle daarop is moeilijk.

Omdat het kabinet vindt dat te hoge leningen een vorm van belastinguitstel zijn, grijpt het nu in met de dga-taks. Die wordt geheven als een ondernemer meer dan €500.000 aan zichzelf heeft uitgeleend. Voor elke euro die hij boven die grens uitkomt, moet hij straks 25% belasting gaan betalen.

Massale uitkering winst

De regering verwacht dat de maatregel komend jaar ineens €1,8 miljard op gaat leveren, omdat ze erop rekent dat veel ondernemers alsnog winsten gaan uitkeren om de schulden aan hun eigen bedrijf af te lossen.

De kans is aanwezig dat dit komend jaar massaal gebeurt, omdat het belastingtarief van 25% daarna omhoog gaat. Daarna rekent het kabinet op een structurele opbrengst van €50 miljoen per jaar.