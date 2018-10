Dossier: lees hier alles over nieuwe dga-taks

Het gaat om 23.000 ondernemers, die samen een schuld van €30 miljard hebben aan hun eigen vennootschappen. Zij gebruiken dit geld onder meer om hun inkomen aan te vullen, soms ook om een hypotheek uit eigen middelen te betalen.

Lees hier wat deze belastingheffing nu precies inhoudt.

De heffing die opdook in de kabinetsplannen pakt al op korte termijn slecht uit voor de ondernemers. Die reageerden massaal. Bij MKB Nederland regent het nog steeds klachten van deze kleinere ondernemers.

„Wat een ongelooflijke foute timing en wat een abrupte maatregel”, aldus voorman Jacco Vonhof.

Dinsdag 26 september sloot ondernemersorganisatie ONL zich aan met zijn achterban om de dga-taks „zo snel mogelijk van tafel te krijgen”, aldus voorman Hans Biesheuvel.

In de wind

Ook in de politiek is daarop tumult ontstaan. Deze taks pakt voor ondernemers veel slechter uit dan leden van de coalitie door hadden. Het kabinet komt nog met een uitgewerkt voorstel voor de belastingheffing.

Werkgeversclub VNO-NCW, constant in overleg met het kabinet, kwam door het tumult over de verrassing vol in de wind te staan. Maar topman Hans de Boer ontkent dat de plannen uit zijn koker komen. Sterker, VNO-NCW heeft jarenlang tegen de uitwerking van deze heffing gestreden, stelt hij.

Overigens vinden fiscalisten het twijfelachtig dat de dga’s opdraaien voor een gat in de begroting.

Snel op de hoogte raken van relevant financieel-economisch nieuws? Meld je hier aan voor de gratis DFT Nieuwsbrief in je mailbox.