Via Bux kun je beurskosten besparen bij de handel in CFD’s.

Amsterdam - Particulieren handelen via sommige apps niet direct in aandelen, maar via CFD’s. Dit drukt de kosten en maakt het eenvoudig om op zowel een koersstijging als -daling te speculeren. De risico’s zijn echter groot, indien gebruik wordt gemaakt van een zogenoemde hefboom.