Massa-ontslag bij Apollo Vredestein in wielen gereden

Ondernemingsraad weigert advies te geven over reorganisatie die 700 van de 1200 banen kost Ⓒ Foto GinoPress

Enschede - Het schrappen van honderden banen bij bandenfabriek Apollo Vredestein in Enschede kan voorlopig niet doorgaan. De ondernemingsraad (OR) heeft vandaag laten weten geen advies te kunnen uitbrengen, waardoor het voor de Indiase eigenaar van de fabriek juridisch feitelijk onmogelijk is om een begin te maken met de uitvoering van de reorganisatie.