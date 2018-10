Tienduizenden met zorgopleiding zitten thuis

Het onbenut arbeidspotentieel bestaat naast de ’officiële’ werklozen uit mensen die tijdelijk niet zoeken naar een baan, of pas over een tijdje weer beschikbaar zijn om te werken. In totaal bestaat deze groep nu uit 732.000 mensen. Nog eens bijna 400.000 werkenden willen meer uren maken.

Het onbenutte arbeidspotentieel daalt sinds begin 2014, ongeveer in gelijke tred met het aantal werklozen. Toen waren er nog 1,8 miljoen arbeiders ’onbenut’, tegen 1,1 miljoen in het tweede kwartaal van dit jaar.

Relatief veel mensen in die groep hebben een mbo-opleiding of minder.

Een kwart van het onbenutte arbeidspotentieel heeft een hbo- of universitair diploma, tegen 30% in de beroepsbevolking als geheel.

Het aandeel technici in het onbenut potentieel zonder werk was in het tweede kwartaal van 2018 iets kleiner, bij alle onderwijsniveaus. Het aandeel van de hoogopgeleiden nam iets toe, met name in de onderwijsrichtingen recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening, alsmede gezondheidszorg en welzijn.