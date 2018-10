Witte Huis werkt aan onderzoek naar Google en Facebook

Dat meldt Bloomberg zaterdag. Het persbureau zegt te beschikken over een ontwerp voor dit besluit van president Donald Trump. Volgens een anonieme medewerker van het Witte Huis moet het ontwerpbesluit eerst nog langs allerlei overheidsinstellingen.

In het document krijgen de mededingingsautoriteiten de opdracht om „grondig te onderzoeken of enig online platform heeft gehandeld in strijd met de mededingingswetten”. Het beveelt de verantwoordelijke overheidsinstanties om binnen een maand na de ondertekening van het besluit maatregelen te nemen die de vrije concurrentie tussen online platforms moeten veiligstellen.