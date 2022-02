Ajax: Marc Overmars moet tekengeld terugstorten

Ajax reageert hiermee op vragen die de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) per brief aan de beursgenoteerde club had gesteld. De beleggersclub voelde zich misleid omdat Overmars een week voor zijn vertrek juist officieel was herbenoemd in een buitengewone aandeelhoudersvergadering, een zogenoemde BAVA.

In een reactie schrijft de raad van commissarissen dat het een dag voor deze BAVA op de hoogte was gesteld van een klacht die een medewerker had ingediend over het gedrag van de directeur voetbalzaken. Daarop is overwogen de bijeenkomst met aandeelhouders uit te stellen. ,,Maar daarvoor was op dat moment te weinig informatie. Dat zou verder mogelijk tot veel onrust hebben geleid en vragen, die toen ook nog niet te beantwoorden waren”, aldus de club.

Bij het besluit de aandeelhoudersvergadering gewoon door te laten gaan, zegt Ajax dat dit geen ‘onomkeerbare gevolgen’ zou hebben: ,,Als de signalen onvoldoende grond zouden hebben, zou de herbenoeming in stand blijven. En als de signalen daartoe aanleiding zouden geven, zou het mogelijk zijn om tot beëindiging van de managementovereenkomst en ontslag over te gaan.”

Om herhaling in de toekomst te voorkomen, kondigt Ajax aan ‘stappen te zetten naar een veiliger sport- en werkklimaat’. Een extern gespecialiseerd bureau zal voor hulp worden ingeschakeld: ,,Dit bureau is een onderzoek gestart en komt met aanbevelingen welke met behulp van deskundige derden worden opgevolgd.

Ajax behaalde over de tweede helft van vorig jaar een nettowinst van €2,5 miljoen. Mede door de coronacrisis haalde club afgelopen zomer aanzienlijk minder op uit verkoop van spelers. Door de lege stadions werd ook minder verdiend aan het belang in de Johan Cruijff Arena. Door het virus houdt Ajax voor de rest van het seizoen rekening met een lager resultaat dan normaal