EU-parlement stemt in met ECB-benoeming Frank Elderson

Frank Elderson treedt toe tot de ECB. Ⓒ Hollandse Hoogte / Maartje Geels

BRUSSEL (ANP) - DNB-directeur Frank Elderson (50) krijgt groen licht van het Europees Parlement om als directielid tot de Europese Centrale Bank (ECB) toe te treden. Het is voor het eerst sinds Wim Duisenberg in 2003 opstapte als eerste voorzitter van de ECB dat een Nederlander in de directie komt, per 15 december voor acht jaar.