Het is tijd voor een carrièreswitch

Sven van Hulst is CEO bij Kenneth Smit, een bureau dat gespecialiseerd is in verandermanagement en het geven van trainingen op maat. Hij geeft je vijf redenen om nu de stap te maken.

1. Eigen ondernemerschap

Je runt je eigen business, maar kunt wel rekenen op ondersteuning vanuit Kenneth Smit. “Het is natuurlijk heel spannend om zo’n stap te zetten, maar je moet ook wel houden van een uitdaging en het ondernemerschap in je hebben”, zegt Van Hulst. “Je wordt bij ons altijd begeleid en een heleboel zaken zijn geregeld, dus je kunt je helemaal focussen op doen waar je goed in bent: het wegzetten van oplossingen bij bedrijven.”

2. Werken aan je eigen ontwikkeling

Terwijl je trainingen geeft, krijg je zelf ook steeds training. “Door het hele land geven we workshops om geïnteresseerden kennis te laten maken met onze bedrijfsfilosofie”, gaat Van Hulst verder. “Wanneer je franchisenemer bij ons wordt bieden we je trainingen aan die maatwerk zijn. We werken met een intern opleidingsprogramma, zodat je altijd goed wordt begeleid en je je talenten kunt ontwikkelen.”

3. Anderen beter te maken

Van Hulst: “Als je ervan houdt om anderen vooruit te helpen, dan moet je zeker kennis met ons maken. Wie een passie heeft voor het leveren van een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van andere mensen, zit goed bij ons. Je zet je elke dag weer in om de resultaten van organisaties op een heldere en zichtbare manier te verbeteren. Wanneer je mooie resultaten ziet, waar jij een actieve bijdrage aan hebt geleverd, dan geeft dat echt een kick!”

4. Afwisseling

De ene dag train je medewerkers van een beursgenoteerde onderneming, de andere dag help je een eenmanszaak met zijn ontwikkeling. “Je krijgt te maken met ontzettend veel mensen in verschillende branches, zowel nationaal als internationaal”, vertelt Van Hulst. “Voor al die bedrijven mag jij, samen met het management, bepalen wat de koers wordt voor de komende jaren. Geen dag ziet er hetzelfde uit.”

5. Doen waar je goed in bent, zonder randzaken

Het grote voordeel van franchise ten opzichte van zelfstandig ondernemen is dat je niet compleet op jezelf bent aangewezen. “Je bent onderdeel van iets groters”, zegt Van Hulst. “Dat kan je zoveel opleveren. Binnen alle aspecten van je onderneming kun je ondersteuning krijgen. Denk bijvoorbeeld alleen al aan de marketing. Daarnaast is er veel knowhow, en begeleiding vanuit een gerenommeerd bedrijf. Bovendien werken we met de nieuwste systemen.”

Momenteel zijn er al 84 trainers bij Kenneth Smit aan het werk om het bedrijfsleven vooruit te helpen. Ben jij klaar voor de volgende stap in je carrière? En wil jij weten of de bedrijfsfilosofie van Kenneth Smit bij je past? Kijk dan hier.