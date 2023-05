Premium Het beste van De Telegraaf

Deze Tsjechische miljardair slaat energieslag: derde aanbieder in Nederland

Door Theo Besteman

Kretinsky bouwt gestaag aan imperium. Ⓒ FOTO ANP/HH

Amsterdam - Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky (47) slaat opnieuw een slag in de Nederlandse energiewereld. Met de aankoop dinsdag van twee gascentrales via zijn onderdeel EP NL is hij met twee eerdere aankopen nu de derde aanbieder in ons land.