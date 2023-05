Energiebedrijf EP NL vergroot eigendom in Rotterdamse gascentrales

Daarnaast neemt het een 50% belang in de gasgestookte Enecogen-centrale op Europoort die 910 megawatt stroom levert en 1,4 miljoen huishoudens van stroom kan voorzien.

Die uitbreidingen maakt het concern dinsdag bekend. Het vermeldt geen bedragen van de transacties. Energiebedrijf Eneco houdt in de Enecogen-centrale de overige 50% van de aandelen.

Amerikaans

De Maasstroom-centrale op het voormalige Texaco-terrein in Rotterdam is sinds 2010 in gebruik. Afnemer was aanbieder Oxxio (Centrica). Vijf jaar geleden werd de centrale van het Amerikaanse Intergen overgenomen door het Amerikaanse energiehandelsbedrijf Castleton Commodities International, een uitloper van het grote Louis Dreyfus.

EP NL is zelf een onderdeel van de Tsjechische investeerder in Europese energiebedrijven, een van de tien grootste aanbieders in Europa. Het stelt hiermee in omvang de derde uitbater van energiecentrales in Nederland te zijn geworden.

De investeringsgroep, die zegt 'voor de lange termijn' in Nederland te investeren, is bezig met een snelle opmars. Dit voorjaar kocht EP NL al de elektriciteitscentrale in Ritthem bij Vlissingen van 870 megawatt, en de Rijnmond-centrale die 810 megawatt aan stroom levert. Hierdoor is het bedrijf inmiddels de op twee na grootste exploitant van (gasgestookte) energiecentrales in Nederland.

Efficiency omhoog

Het zegt met gasgestookte centrales, die snel op en af kunnen schakelen, te kunnen voldoen aan de flexibele behoefte aan energie nu er meer stroom van zon- en windparken komt. Dat groene aanbod is niet altijd stabiel.

Ceo Niels Unger van EP NL stelt de efficiency van de bestaande installaties te kunnen verbeteren.

Het bedrijf met nu vier centrales claimt met 2,6 gigawatt capaciteit een marktaandeel van 17% van alle gasgestookte energie in Nederland te leveren. EPPE werkt in negen Europese landen, en is ook actief in nucleaire energie.