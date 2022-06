Lufthansa schrapt duizenden vluchten: pas in 2023 ’normaal niveau’

Lufthansa schrapt 3100 vluchten uit de zomerdienstregeling. Bestuurder Kayser van de grootste Duitse luchtvaartmaatschappij verwijst net als Schiphol-baas Dick Benschop ook naar personeelstekorten.

„Helaas kunnen we nu in de zomer nauwelijks een realistische verbetering bereiken”, aldus Kayser in een interview met Die Welt. De enige optie is om het aantal vluchten te verminderen, zei hij. „We verwachten dat de situatie in 2023 weer normaal zal worden.”

De luchtvaartmaatschappij kondigde vrijdag aan dat het in juli en augustus 2200 binnenlandse en Europese routes zal schrappen, naast de 900 annuleringen die eerder deze maand werden bekendgemaakt. Dat is zo’n 4% van de capaciteit van de vervoerder in deze periode.

Het tekort aan arbeidskrachten neemt volgens Lufthansa toe nu een nieuwe pandemie-uitbraak ertoe leidt dat meer personeel zich ziek meldt.