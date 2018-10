Omzet en winst FNG pakken hoger uit

Het bedrijf zegt dat de stijgingen te danken zijn aan onder meer de inzet in IT. Ook neemt het bedrijf meerdere delen van de productieketen in eigen handen en breidt het zijn verschillende winkelketens uit met meer winkels en in meerdere landen.

De omzet in de eerste zes maanden van het jaar kwam uit op 251,1 miljoen euro. Daarvan kwam bijna de helft voor rekening van FNG Roots. Miss Etam was goed voor ruim een vijfde en Brantano voor 31 procent. Het terugkerend bedrijfsresultaat ging van 19,3 miljoen naar 25,1 miljoen euro.