'Handel en brexit in focus op Damrak'

Ook de onrust rond de brexit blijft de beurzen bezighouden. De onderhandelingen tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië zijn volgens de Britse premier Theresa May in een impasse beland. Naar verluidt wordt er in Londen ook gewerkt aan een crisisplan voor vervroegde verkiezingen in november.

Op het Damrak gaat de aandacht uit naar TomTom. De Japanse autogigant Toyota gaat volgens persbureau Bloomberg Google toestaan smartphones te verbinden met auto's van het merk. Onlangs sloot Google al een samenwerking met een verbond van Renault, Nissan en Mitsubishi. Die samenwerking was een flinke klap voor TomTom, dat afgelopen week hard onderuit ging op de beurs. TomTom levert ook infotainmentdiensten aan automakers.

Galapagos

Galapagos heeft een mijlpaalbetaling ontvangen van partner Servier van 9 miljoen euro. Het biotechnologiebedrijf ontving de betaling vanwege een studie van een kandidaat-medicijn bij patiënten met artrose in de knie.

FNG opende de boeken. De kledingwinkelketen zag de omzet en het bedrijfsresultaat afgelopen halfjaar stijgen. Bever Holding kwam vrijdag nabeurs met cijfers. Het vastgoedbedrijf uit Wassenaar behaalde in de eerste jaarhelft een winst van iets meer dan een miljoen euro, onder meer door de verkoop van vastgoed.

Comcast

In Londen staat Sky in de schijnwerpers. Het Amerikaanse kabelbedrijf Comcast heeft afgelopen weekeinde het hoogste overnamebod uitgebracht op het Britse media- en telecombedrijf. De kabelreus bood in de laatste ronde 29,7 miljard pond (38,8 miljard dollar). De andere bieder was Rupert Murdochs 21st Century Fox, dat 39 procent van Sky in handen heeft.

Ook de Franse supermarkten staan in het nieuws. Carrefour ontkende zijn branchegenoot Casino te hebben benaderd met een voorstel voor een fusie. Enkele uren eerder had Casino nog gemeld een voorstel voor een fusie van zijn grotere rivaal te hebben verworpen.

De meeste Europese beurzen sloten vrijdag hoger. Wall Street ging gemengd het weekeinde in, waarbij de Dow-Jonesindex een nieuw recordniveau bereikte.

De euro was 1,1732 dollar waard, tegen 1,1739 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,6 procent meer op 71,88 dollar. Brentolie steeg 1,7 procent in prijs tot 80,15 dollar per vat.