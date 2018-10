Beurs Hongkong lager na nieuwe tarieven

Washington voerde een nieuwe ronde van importheffingen van 10 procent op 200 miljard dollar aan Chinese goederen in en China sloeg terug met tarieven op 60 miljard dollar aan Amerikaanse goederen. De tarieven waren eerder al aangekondigd. Daarnaast meldde The Wall Street Journal vrijdag dat Peking de geplande handelsbesprekingen met de Verenigde Staten heeft afgeblazen vanwege de nieuwe tarieven.

De Hang Seng-index in Hongkong stond tussentijds 1,4 procent in de min. In Sydney, waar de beurs ook open was, daalde de All Ordinaries 0,1 procent. In Jakarta zakte de beursgraadmeter 1,1 procent.