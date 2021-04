Matig debuut Coinbase op zwak Wall Street

-

Coinbase kreeg via een zogeheten directe plaatsing een notering aan de technologiebeurs Nasdaq. Daarbij worden geen nieuwe aandelen uitgegeven, maar verkopen bestaande aandeelhouders stukken. De stukken werden voor 250 dollar in de markt gezet. De openingskoers was 381 dollar en op een gegeven moment werden de aandelen voor 429,54 dollar verhandeld. Bij het slot was het aandeel nog 328,28 dollar waard.

Goldman Sachs stond bij de sterkste stijgers in de Dow-Jonesindex met een winst van 2,3 procent. De bank zag zijn winst bijna verzesvoudigen vooral omdat het goede zaken deed met zijn zakelijke divisie waarbij het adviseert bij beursgangen, overnames en fusies.

Tegenover de koerswinst van Goldman Sachs stond een verlies van JPMorgan van bijna 3 procent. Ook JPMorgan zette over de eerste maanden van 2021 meer winst in de boeken. Bij de divisie voor kredietverstrekking aan consumenten waren de resultaten echter zwak.

Wells Fargo, dat niet in de Dow-Jonesindex is genoteerd, steeg 5,5 procent. De grootste hypotheekverstrekker van de VS behaalde een winst van 4,7 miljard dollar. Dat was een jaar terug nog 653 miljoen dollar. De stijging was vooral te danken aan de fors lagere reserves voor slechte leningen bij de bank.

De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent hoger op 33.730,89 punten. De brede S&P 500 verloor 0,4 procent tot 4124,66 punten, na de nieuwe recordstand van een dag eerder. De technologiegraadmeter Nasdaq daalde 1 procent tot 13.857,84 punten.

Autoproducent Ford sloot een fractie hoger. Het bedrijf ziet zich vanwege chiptekorten genoodzaakt meer productielijnen tijdelijk te sluiten.

Verder wonnen oliebedrijven als Chevron, ExxonMobil en ConocoPhillips aan beurswaarde in het kielzog van de olieprijzen. Een vat Amerikaanse olie was bij de slotbel 4,5 procent duurder op 62,90 dollar. Brentolie steeg 4,3 procent in prijs tot 66,40 dollar per vat.