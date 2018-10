Shell kan verliesje AEX niet voorkomen

De AEX sloot 0,3% lager op 548,4 punten. De AMX daalde 0,1% naar 784,9 punten.

De overige Europese beursgraadmeters deden ook een stapje terug, na de gestage opmars in de afgelopen week. De Franse CAC-40 en de Duitse DAX zakten 0,4% respectievelijk 0,6%.

Beleggers opereerden voorzichtig vanwege de angst dat het handelsconflict tussen China en de VS verder zal verharden, na de weigering van China om weer te onderhandelen. Macro-econoom Joost van Leenders (Kempen) constateert wel dat de reactie op de beurzen bescheiden blijft. „Er is al een behoorlijk negatief scenario ingeprijsd. Je zag ook dat de beurzen nauwelijks zakten toen de VS aankondigde met extra maatregelen te komen als China zou reageren op zijn nieuwe importheffingen. Wat helpt is dat China zich redelijk terughoudend opstelt. Ik denk dat de beurzen nu vooral op een meevaller zullen reageren, zoals dat de VS en China toch weer gaan onderhandelen.”

Van Leenders ziet vooral kansen voor opkomende markten. „Mede vanwege de daling van de valutakoersen is er dit jaar 20% afgegaan en dat is wel erg veel. Afgezien van het handelsconflict hadden opkomende markten last van de Amerikaanse rentestijging. Inmiddels is echter al grotendeels ingeprijsd dat de rente na woensdag eind december nog eens met een kwartje omhoog gaat. Onduidelijk is wat er volgend jaar gaat gebeuren. Maar hogere rentes hoeven voor opkomende markten niet slecht uit te pakken, als deze het gevolg van zijn de goed draaiende Amerikaanse economie.”

Vermogensbeheerder Richard Abma van OHV is eveneens positief gestemd, ook voor de beurzen als geheel. „Het Duitse Ifo-indexcijfer is opnieuw een bevestiging dat het goed gaat met de economie. Historisch gezien worden nieuwe records in de VS in september altijd gevolgd door verdere stijgingen in het vierde kwartaal. Dat ziet er dus goed uit en hopelijk weet de AEX hiervan te profiteren met een opmars richting 600 punten.”

Olieprijs stut AEX

Verlichtingsbedrijf Signify eindigde bij de Nederlandse hoofdfondsen met een verlies van 3,9% onderaan. Gecorrigeerd voor het ex-dividend gaan zakte uitzender Randstad 1,4%.

ING daalde 1,2%. De bank moet op last van de ECB een verhuizing van een onderdeel naar Londen terugdraaien. De beoogde besparing van honderden miljoenen euro’s komt daarmee onder druk.

Altice leverde 0,1% in. Het kabel- en telecombedrijf wordt uit de Eurostoxx 600 gezet.

Informatieleverancier Relx eindigde met een plus van 1,3% bovenaan, na een adviesverhoging door de Britse bank Barclays naar ’overwegen’.

Shell steeg 1,2%, in reactie op de stijging van de prijs van Brentolie met ruim 2% tot ongeveer $80 per vat. Oliekartel OPEC zwichtte niet voor de druk van Trump om de productie te verhogen en hield deze tijdens de bijeenkomst zondag onveranderd. De olieprijs zou volgens grote handelshuizen naar $100 per vat kunnen stijgen.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield sloot 0,7% hoger, na een herhaald koopadvies door zakenbank Kepler Cheuvreux.

Chipmachinefabrikant ASML won 0,3%, na een koopadvies van New Street Research. Volgens de Britse zakenbank zijn de vooruitzichten voor de komende achttien maanden zeer solide, doordat het zicht op toepassing van de EUV-technologie bij DRAM-chips verbetert.

Bij de middelgrote fondsen blonk flitshandelaar Flow Traders met een winst van 3,5% uit. Bodemonderzoeker Fugro veerde 2,9% op dankzij de hogere olieprijzen.

Adyen, voor het eerst in de Midkap, werd 2,6% hoger gezet na een positief advies van KeyBank, die het betaalverwerkingsbedrijf is gaan volgen met een prijsdoel van €750. Dat ligt een vijfde boven de slotkoers van vrijdag.

TomTom ging 6,1% achteruit. Toyota gaat in navolging van Renault, Nissan en Mitsubishi navigatieonderdelen van Google’s Android toepassen.

Air France KLM zakte 2,8%, op het bericht in De Telegraaf dat de vliegtaks onverminderd wordt doorgezet.

Smallcap Pharming won nog eens 3,6%. Het biotechnologiebedrijf heeft zich inmiddels aardig hersteld van de forse klappen die vanaf 14 september werden opgelopen, na een negatief rapport van Kempen en een negatief oordeel van de Amerikaanse toezichthouder FDA.

Op de lokale markt steeg vastgoedfonds Bever Holding 8,6%, in reactie op de vrijdag nabeurs gepubliceerde kwartaalcijfers.

Ajax sloot 0,4% lager. Tegenover de pijnlijke nederlaag tegen PSV stond het bericht dat Real Madrid maar liefst €80 miljoen over heeft voor Frenkie de Jong.

