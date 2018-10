Prijsstunten met bier aan banden

De CU-bewindsman stelde drie typen prijsverhogingen voor in de conceptversies van nationale preventieakkoorden, die overgewicht, roken en problematisch alcoholgebruik moeten indammen. Enkele weken geleden lekte uit dat hij daartoe overweegt om een minimumprijs in te stellen en dat het kabinet de accijns op alcohol jaarlijks wil laten meegroeien met de inflatie.

Die twee plannen moeten van tafel, en dan kunnen supermarkten, slijters en bierbrouwers praten over de rest van het preventiepakket, zeggen bronnen uit deze branches.

Water bij de wijn

Als dank voor het laten vallen van deze maatregelen zouden de producenten en verkopers water bij de wijn willen doen bij het inperken van prijsstunts, zoals twee kratjes bier verkopen voor de prijs van één. De maximale korting zou dan tussen de dertig en veertig procent komen te liggen. „Dat is nog inzet van de onderhandelingen”, zegt een bron uit de industrie.

Zij verwachten dat Blokhuis mee zal buigen met dit aangeboden compromis, omdat hij anders kan fluiten naar een handtekening onder het polderakkoord van kabinet, industrie en zorgverleners.

Lobbyisten

Maandag komt de industrie op bezoek bij Blokhuis om verder te praten over het akkoord, dat eind oktober ondertekend moet worden. Voor ze naar dit gesprek gaan, steken de lobbyisten eerst de koppen bij elkaar bij werkgeversorganisatie VNO/NCW om de marsroute te bepalen.

Op het Binnenhof valt namelijk te horen dat de staatssecretaris het onderste uit de kan wil halen in de slotfase van de onderhandelingen. Blokhuis was van plan om een minimumprijs voor een eenheid alcohol in te voeren, net als in Schotland. Daar geldt sinds mei een minimumprijs voor een pint bier van een pond. Dit idee heeft de CU-bewindsman laten vallen, weet een insider. „Maar dan moet er een flinke beperking van prijsstunten komen. Hij wil geen lege-huls-akkoord.”