Ripple tart bitcoin als beste cryptomunt

De munten gingen vorige week in herstel gegaan van zware verliezen. Maandag noteerde bitcoin iets onder de $6600.

Terwijl bitcoin tussen juli en september met 9% terugging in waarde, een relatief kleine verandering afgezet tegen de zeer volatiele bewegingen afgelopen jaren, verloren in diezelfde periode Ripples xrp en ether meer dan 45%.

De xrp viel daarna echter op nadat de munt vanaf zijn diepste punt een koerssprong van meer dan 180% maakte. De marktwaarde ging met $19,8 miljard even boven die van de ether-munt, de nummer twee van de markt.

Grote vis

Het bedrijf Ripple, dat ripple als token in de markt zette, meldde op 19 september een overeenkomst met betaaldienst PNC Bank te hebben gesloten. Geen kleine vis: de Amerikaanse top 10-bank PNC beheert $380 miljard.

De bank gaat RippleNet gebruiken voor zijn overboekingen via de blockchain, het nog nooit gekraakt digitale logboek waar transacties uniek en volgtijdelijk voor iedereen te volgen zijn.

Ook de verdere uitrol van de betaaldienst xRapid vanuit het bedrijf Ripple in oktober zal een omslag betekenen, verwachten marktvorsers. Sinds het eerste gerucht dat half september het licht zag steeg de waarde van ripple stormachtig. De commerciële dienst xRapid maakt betalingen over landsgrenzen mogelijk. Daarmee komen de xrp’s in zicht van gevestigde financiële partijen.

Betalen met ripples

Rond half september lekte ook nieuws uit dat de onderneming Ripple gaat samenwerken met Wikipedia en YouTube. Het verdienmodel is dat makers van ’content’ in ripples, ook wel XRP-tokens, uitbetaald worden. Dat geldt als een volgende stap naar introductie van cryptomunten in de gewone economie.

Bitcoin heeft ondanks de enorme prijsdaling sinds eind 2017 nog een marktwaarde van $115 miljard. De interesse van het grote publiek is echter sterk teruggelopen, zo blijkt uit onderzoek van marketingbureau SemRush.

Tot nu toe waren de zoektochten op Google een goede graadmeter, maar er is vrijwel geen verband meer tussen de zoekvolumes naar ‘bitcoin’ en de wisselkoers.

De waarde van bitcoin zou verder kunnen inzakken nu opnieuw, dit keer voor bijna $1 miljard, van deze munten terug op de markt komt die na een hack van handelsplatform Mt.Gox waren verdwenen. Mt.Gox beloofde klanten schadeloos te stellen en brengt de munten naar de markt, wat de prijs zou drukken.

Reuzen aan de zijlijn

De prijs wordt ook gedrukt omdat steun van grote beleggingsfondsen, via de markt van indexvolgers of exchange traded funds op een van de digitale munten, uitblijft. De Amerikaanse beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) houdt een oordeel over de eerste tracker op bitcoins af. Tot die toestemming komt, blijven in ieder geval institutionele aan de zijkant, is de verwachting

Op andere vlakken is de markt in beroering. David Chaum, die zijn eigen digitale munt-software ontwierp tien jaar voordat bitcoin op de markt kwam, claimt een nieuw platform te hebben gebouwd waarmee bitcoin nu bijna net zo snel als fysiek geld kan worden verhandeld.

Vaak was het trage ‘mijnen’ en verhandelen van de munten een kritiekpunt voor beleggers.

Crypto’s mijnen heeft aan waarde verloren, maar toepassingen nemen toe. Ⓒ APF

De markt van bitcoins is overigens steeds meer in handen gekomen van een kleine groep van gebruikers. Volgens marktonderzoeksbureau Diar is meer dan de helft van deze munt in bezit van enkele partijen gekomen.

Rond 42% daarvan heeft vervolgens nooit meer munten ge- of verkocht. Ongeveer 1% van de digitale portemonnees waarin de bitcoins zijn opgeslagen heeft voor $100 miljard in bezit.

Volgens berekeningen van Sonny Sing, het hoofd marketing van Bitpay, de oudste cryptomuntenfirma, zal bitcoin zich sneller gaan herstellen, maar blijven andere munten achter en zullen die nooit meer hun oude piekmoment bereiken.

Een drijfveer vormen bedrijven zoals vermogensbeheerders BlackRock en Fidelity, die bitoinproducten ontwikkelen en andere munten laten schieten.

