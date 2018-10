Column: investeren in de wereld van geurige steegjes en tuktuks

Wie in deze wereld duikt en een kritische blik werpt, zal dan ook al gauw zien dat er kansen in overvloed zijn in tal van ontwikkelingslanden. Een aardig aantal landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa kent al meerdere jaren economische groei en zit ook op politiek vlak in relatief rustig vaarwater. Er is een groeiende en welvarende sociale middenklasse en de ontwikkelingen op het gebied van technologie en infrastructuur volgen elkaar in rap tempo op. Niet verwonderlijk dat in deze regio’s een groot deel van de toekomstige beroepsbevolking woont. Kortom: een vruchtbare bodem voor beleggers.

Neem bijvoorbeeld Armenië. Dit is niet direct een land waar je aan denkt als mogelijke belegging. In de afgelopen jaren heeft het land indrukwekkende economische groei meegemaakt met een piek van 7,5% in 2017. En ook de toekomstverwachting is rooskleurig. Tegelijkertijd is de armoede in het land drastisch aangepakt. Waar in 2004 maar liefst 53,5% van de bevolking onder de nationale armoedegrens leefde, was dit 29,4% in 2016. Dit is het ultieme speelveld voor investeerders.

Duurzaam

Oog voor mens en milieu en een lange beleggingshorizon, is essentieel voor een gelijkwaardige en duurzame ontwikkeling en het op een verantwoorde wijze investeren in deze landen. Een opportunistische kijk op beleggen kan desastreus zijn. Zo kan een land dat net leert op eigen benen te staan, weer voor jaren in elkaar storten op het moment dat investeerders uitsluitend voor een korte termijn financieel resultaat gaan en hun kapitaal terugtrekken op het moment dat het ook maar enigszins tegen lijkt te zitten.

Ontwikkelingslanden bieden een unieke kans om niet alleen financieel rendement, maar ook maatschappelijke impact te creëren. Denk hierbij aan het realiseren van nieuwe banen door te investeren in het MKB, de groeimotor van een economie. Zo kan er lokaal waarde toegevoegd worden aan producten waardoor een groter aandeel van de winst in het land van herkomst terechtkomt. Of door de CO2-voetafdruk van een land te verlagen door industriële processen meer energie-efficiënt te maken. Investeren in de private sector in deze regio’s vereist wel kundigheid en ervaring, om je bewust te zijn van de mogelijke risico’s en om de rotte appels eruit te filteren.

Westen profiteert ook

Beleggen in opkomende landen biedt ook mogelijkheden voor westerse economieën. Met een groeiende welvaart komt er ook meer vraag naar luxe producten. Dit kan stimulerend werken voor de handel en zo ook groeimogelijkheden bieden voor Nederlandse ondernemers. Zo bleek de afgelopen jaren bijvoorbeeld ook in Kenia. Het gemiddelde inkomen in Kenia steeg van $ 2.719 in 2012 naar $ 3.082 in 2015 (gecorrigeerd voor koopkrachtpariteiten per inwoner - 46 miljoen inwoners. Bron: EIU, 2016). De Nederlandse export naar dit land bedroeg in 2012 € 180,3 miljoen. In 2015 was dit gestegen naar € 288,5 miljoen.

Opkomende landen verdienen een vast plekje in eenieders beleggingsportefeuille, zowel vanuit het oogpunt van financieel rendement als vanwege het potentieel voor het creëren van maatschappelijke impact. Dat er kansen in overvloed zijn, moge duidelijk zijn. Dus in plaats van “wat de boer niet kent”, geldt voortaan: “wat je van ver haalt, is lekker!”.

Nikkie Pelzer is Senior Impact Investment Analyst bij Actiam