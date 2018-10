’Premievrijstelling pensioen blijkt populair’

De zorgen voor later worden bijvoorbeeld toch vaak op de lange baan geschoven, blijkt uit het onderzoek onder 3150 pensioendeelnemers. Zo kiest 40% van hen ervoor om een premiestop van één tot vijf jaar in te lasten, als ze die ruimte zouden hebben. Dat betekent dat ze nu een hoger inkomen hebben, maar minder na de pensioendatum.

Dat hoeft niet per se verkeerd te zijn, als je pensioenvoorziening al heel ruim is. Maar er zitten ook de nodige mensen tussen die al afstevenen op een ontoereikend pensioen en er dus geen goed aan doen om dat nog verder in te perken. De AFM kon in het onderzoek geen verband ontdekken tussen de keuzes die mensen maken en wat financieel verstandig zou zijn.

Niet bevriezen

Het tegenovergestelde gebeurt namelijk ook. Ook mensen met een pensioenoverschot, sommige komen uit op een hoger pensioeninkomen dan hun huidige inkomen, maken verkeerde keuzes. Voor hen zou het juist voordelig kunnen zijn om een premiestop te doen. Zo vullen ze hun huidige inkomen wat aan, terwijl ze zich geen zorgen hoeven te maken over hun pensioeninkomen. Maar in deze groep zijn er dan mensen die er juist niet voor kiezen om hun premie tijdelijk te bevriezen.

Toch ziet AFM ook wel de voordelen van meer keuzevrijheid. Het kan welvaartswinst opleveren en ervoor zorgen dat inkomen beter wordt verspreid over de levenscyclus.