Iran zet spooktankers in voor olie

Analisten die luchtfoto’s analyseerden, hebben in enkele dagen zeven van dergelijke schepen ontdekt. Ze veronderstellen dat er nog veel meer vanuit Iran uitvaren richting met name India en China.

Irans uitvoer is sinds mei, toen de handelssancties werden aangekondigd, met minstens 500.000 vaten per dag gedaald.

President Trump trok zich in mei terug uit de nucleaire deal van president Obama met Iran, die als eis de afbouw van de productie van kernwapens had.

Munt ingezakt

Volgens de VS was Teheran ondanks deze overeenkost in het geheim bezig alsnog kernwapens te maken.

De angst voor verdere internationale sancties en de daling van de olie-inkomsten heeft al geleid tot een daling van 70% in de waarde van de nationale munt.

Matt Smith, directeur van olieonderzoeksbureau ClipperData die de schepen die gevuld zijn met Iraanse olie volgt, stelde tegen de Financial Times: ,,Teheran vervoert heimelijk stromen met ruwe olie”.

