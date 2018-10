Nieuwe zorgverzekeraar: ’We komen niet alleen premies innen’

IptiQ is een dochter van herverzekeraar Swiss Re. Vorig jaar kocht het via volmachtmerken National Academic, Promovendum en Besured zich in op de zorgverzekeringsmarkt. Een volmachtmerk verkoopt wel verzekeringen, maar draagt niet het risico. IptiQ pakte zo 1,2% marktaandeel.

„Het was mooi dat we niet op nul begonnen, maar we zijn natuurlijk nog klein”, zegt chief marketing officer Marco Kamerling van IptiQ bescheiden. „We hebben wel direct wat klanten verloren, maar dat hadden we ingecalculeerd. Het was logisch en acceptabel.”

Klantverlies na premieverhoging

De drie merken waren in 2017 populair bij zo’n 225.000 verzekerden en trokken veel jonge hoogopgeleiden, een groep die door weinig zorggebruik tot voor kort voordelig te verzekeren was. Afgelopen jaar heeft de overheid de compensatie voor hoeveel zorg je verzekerdenbestand gebruikt, de risicoverevening, aangepast en eerlijker gemaakt. Dus moest IptiQ de premies bij de drie merken met bijna 10% verhogen, zodat ongeveer 25.000 prijsbewuste consumenten vertrokken.

Al sinds de jaren tachtig zijn er geen nieuwe partijen meer gestart op de zorgverzekeringsmarkt. Maar vorig jaar was er met Swiss Re’s IptiQ dus wel een nieuwe risicodrager, die bestaande polissen overnam van VGZ. Direct contact met klanten is er niet, dat is uitbesteed.

Groeien in 2019

Kamerling is tevreden over het eerste jaar. „We zien dat we de premies goed hebben vastgesteld.” Voor komend jaar wil IptiQ graag matige groei. „Maar dat is natuurlijk in grote mate afhankelijk van de premiehoogte. De basispremie gaan we in de komende weken vaststellen. Ik ben heel benieuwd naar de eerste premie, die DSW dinsdag bekend maakt.”

IptiQ denkt als nieuwe speler, ondanks z’n beperkte grootte, innovatief te kunnen zijn op de zorgverzekeringsmarkt. „Wij willen niet alleen premies innen, maar wat betekenen als zorgverzekeraar”, zegt Kamerling.

’Power van Swiss Re achter ons’

De Nederlander in Zwitserse dienst zegt dat IptiQ ook graag nog specifieke services zou willen bieden, door via innovatieve technologie een preventieprogramma voor mensen met diabetes te starten en zo behandelingskosten drukken, om een voorbeeld te noemen. „En we denken over het opzetten van een inkoopgemeenschap. We hebben in een jaar veel kennis opgedaan en kunnen met andere kleine verzekeraars, grote hebben ons niet nodig, handiger inkopen. Het is nog wat te vroeg om concrete namen te noemen.”

„Of we niet te klein zijn voor zulke stappen? Nee, wij hebben de power van Swiss Re achter ons. Dat voordeel ten opzichte van andere zorgverzekeraars willen we tonen op de markt.”

Benaderd door volmachten

Het liefst wil IptiQ organisch groeien, maar IptiQ is ook alert op mooie kansen die andere volmachten bieden. „Wij zien een trend dat volmachtpartijen zoeken naar andere oplossingen.” Volgens Kamerling is IptiQ in afgelopen maanden benaderd hierover. „Dit jaar voegen we geen nieuwe volmachten meer toe, maar in 2019 kan dat wel.”

Volgens bronnen in de zorgverzekeringsmarkt zal binnen korte tijd nog een buitenlandse herverzekeraar toetreden via aankoop van volmachten, die dus wel verzekeringen verkopen, maar niet het risico dragen. Andere mogelijke toetreders schrikken terug door hoge kapitaaleisen (je moet bijna duizend euro per verzekerde in kas hebben)en zien weinig kansen om rendement te maken. IptiQ herverzekert risico’s op zorgpolissen bij Swiss Re. Zo verdient het moederbedrijf toch aan de stap in de Nederlandse zorgverzekeringsmarkt.

Attractieve markt

Kamerling kijkt positief naar een tweede partij als IptiQ. „Ik denk dat we tonen dat de markt attractief is. Nieuwe partijen bieden dynamiek op de zorgverzekeringsmarkt waar vier grote spelers al decennia dominant zijn. Ik ga ervan uit dat overheid en toezichthouders ook positief zijn over nieuwe toetreders.”