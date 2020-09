FNV-voorzitter Busker stopt volgend jaar

„Toen mij 4 jaar geleden gevraagd werd om voorzitter te worden, heb ik gezegd dat ik dat met veel plezier wilde doen, en wel voor één periode. Aan die afspraak ga ik me houden.”

Busker zegt zich in zijn laatste maanden nog volop te willen inzetten om de economische gevolgen van de coronacrisis op te vangen. „Het is van groot belang dat banen en inkomens behouden blijven. Waar nodig moeten mensen met goed gefaciliteerde bij- of omscholing van werk-naar-werk kunnen gaan. Daar ga ik me met volle energie voor inzetten.”

Nieuwe voorzitter

FNV-leden kiezen in maart volgend jaar een nieuwe voorzitter. „Mijn opvolger treft een vereniging aan die volop in beweging is, bijna 1 miljoen leden heeft en waar zich dagelijks 100 tot 150 nieuwe leden bij aansluiten, iedere dag opnieuw.”

Bekijk ook: FNV lijkt drukker met eigen voortbestaan dan met pensioendeal

In maart 2017 werd Busker gekozen als opvolger van Ton Heerts. Busker zegt ’ongelofelijk veel’ te hebben bereikt voor de leden, zoals het pensioenakkoord, afspraken over eerder stoppen met werken, loonstijgingen en consensus over dat de arbeidsmarkt te flexibel is.