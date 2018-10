Ⓒ ANP XTRA

Het was een weinig opwekkende vertoning afgelopen week bij de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer. ,,Het navelstaren werd tot grote hoogte verheven”, noemde NRC het in haar commentaar. De Britse denktank Oxford Analytica organiseerde op hetzelfde moment voor de 35ste keer een driedaagse bijeenkomst om wél te praten over de grote vraagstukken van deze tijd.