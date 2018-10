'Berlijn werkt aan omruildeal dieselauto's'

Berlijn - De Duitse overheid en de autobranche zijn in overleg over een omruilregeling voor oude dieselwagens om iets te doen aan de luchtkwaliteit in grote steden. Fabrikanten zouden autobezitters verplicht een model moeten aanbieden met een schonere diesel- of benzinemotor of een wagen die rijdt op elektriciteit, zo meldt Handelsblatt.