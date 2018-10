Alarm om veel te veel stress op werkvloer

Werkgevers, vakbonden en deskundigen luiden de noodklok en constateren dat de werkdruk sinds 2013 fors is toegenomen. Uit cijfers van onderzoekbureau TNO blijkt dat ongeveer 16% van de werknemers in ons land last heeft van burn-outklachten als gevolg van een te hoge werkdruk. Het gemiddelde verzuim ligt op jaarbasis op zeven dagen.

Voor vakbonden en werkgevers vormt werkdruk een van de belangrijkste thema’s tijdens de verschillende cao-onderhandelingen. In de logistiek zijn er bijvoorbeeld afspraken gemaakt om meer mensen aan te nemen, terwijl er in het onderwijs onderzoek wordt gedaan naar de mechanismen die hoge werkdruk veroorzaken. De particuliere beveiligers wisten vorige week na maandenlang actievoeren een kortere werkweek af te dwingen en voor het personeel in de academische ziekenhuizen staat dit probleem ook hoog op de agenda.

Volgens FNV zijn er dit jaar in 82 van de in totaal 136 cao’s die de vakbond heeft afgesloten afspraken gemaakt om de werkdruk te verminderen.

In nog eens 51 cao’s wordt onderzoek gedaan waar de problemen vandaan komen.

