'Amazon praat met Deliveroo over overname'

Recent waren er berichten dat maaltijdbezorger Uber Eats in gesprek is over een overname van Deliveroo. Het Amerikaanse bedrijf zou meerdere miljarden dollars willen neerleggen voor de concurrent en zo de positie op de Europese markt willen versterken. Deliveroo is wereldwijd actief, waaronder in Nederland.

