'VS houdt China mes op de keel'

Het is niet zo dat alle handelsgesprekken zinloos zijn geweest, stelde Wang. Wel heeft de VS volgens hem het wederzijds begrip laten varen in de gesprekken met China.

China zegde afgelopen weekeinde nieuwe handelsgesprekken met de Amerikanen af, zolang er gedreigd wordt met nieuwe heffingen. Peking beschuldigde de Amerikaanse regering bovendien van pesterij in de handelsoorlog.