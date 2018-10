Horecabroers openen zaak met Lil’ Kleine

Opa Cees Poppes begon in 1956 in Utrecht de Dick Ton-bar, vernoemd naar zijn tweelingzoons. De komst van Hoog Catharijne in 1972 betekende het einde van het kleine kroegje. De opbrengst gebruikte Cees als investering om de droom van zijn inmiddels 20-jarige zoons waar te maken: een discotheek op de Mariaplaats. Het was het begin van het familiebedrijf.

Vader en zoons wilden de lijn doorzetten in Amsterdam. In 1986 opende nachtclub Escape. De broers runden de tent, Cees deed een stapje terug. Zes jaar later stichtten ze Café de Kroon in het buurpand. Ton en Dick hadden inmiddels zelf kinderen. Oudste zoons Darwin en Roy begonnen in 2006 hun horeca-carrière als glazenhalers. Darwin: „Twee jaar later draaiden we op 20- en 21-jarige leeftijd samen de Escape.”

De familie Poppes nam meer zaken op het plein over. In 2012 werden Darwin en Roy aandeelhouders, later stapten hun jongere broertjes Leon en Mike in.

Eind 2017 werd het idee voor een feestcafé geboren. Leon en zijn vriend Jorik Scholten, beter bekend als rapper Lil’ Kleine, wilden hun horeca-ervaring en bekendheid zakelijk combineren. Ze wisten de hand te leggen op een pand in de Lange Leidsedwarsstraat, vol studentenkroegen.

Het feestcafé staat los van het familiebedrijf dat nog lang niet is uitgegroeid. Ton en Dick doen het steeds rustiger aan. Een vierde generatie is er nog niet. „Het zou leuk zijn als die ooit meedoen, maar we moeten oppassen voor te veel kapiteins op een schip.”