Bowles nieuwe topman British American Tobacco

Bowles zal in november worden benoemd als 'aangewezen topman' en per januari in het bestuur komen. In april volgt hij dan definitief Durante op.

De maker van onder meer Lucky Strike liet eerder al weten een mogelijke opvolger voor de 62-jarige bestuurder in het vizier te hebben. Durante hielp BAT door een moeilijke periode heen, met een wereldwijd terugvallende vraag naar sigaretten. Hij sloot een miljardendeal met concurrent Reynolds American, waardoor merken als Camel en Natural American Spirit in de portefeuille van BAT kwamen. Ook zette hij zwaar in op verhitte tabak en alternatieve apparaten met lagere gezondheidsrisico's.