Export nog steeds groter dan import, ook tijdens coronacrisis

In totaal bedroeg de import en export 586 miljard euro in de eerste acht maanden van dit jaar. Dat is 9 procent minder dan dezelfde periode een jaar eerder. Maar het handelsoverschot, hoeveel hoger de export is dan de import, was met 35 miljard euro ongeveer gelijk aan vorig jaar.

Nederland importeert doorgaans meer olie en gas dan het exporteert. Dit handelstekort werd in de eerste acht maanden van 2020 kleiner vergeleken met 2019. Dat kwam omdat de vraag naar deze brandstoffen tijdens de coronacrisis daalde, evenals de prijs. Ook werden er minder chemische producten geïmporteerd en meer geëxporteerd. Dat laatste kwam omdat Nederland meer medische goederen uitvoerde.