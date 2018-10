'Plan Unilever goed voor Britse belegger'

De uitspraken van Pitkethly zijn bedoeld om onrust onder de Britse aandeelhouders van Unilever weg te nemen. De laatste weken hebben al een aantal grote aandeelhouders aangegeven tegen de plannen van Unilever te stemmen. Bij een aandeelhoudersvergadering eind oktober moet Unilever 75 procent van de Britse aandeelhouders achter de plannen krijgen.

Ingezonden brief

President-commissaris Marijn Dekkers van Unilever liet zich in soortgelijke bewoordingen uit in een ingezonden brief in de Britse Daily Telegraph. Volgens Dekkers kan het levensmiddelenconcern sneller werken door de bedrijfsstructuur te vereenvoudigen. Hij wees er tevens op dat de ingreep niet tot banenverlies zal leiden. Ook blijven twee van de drie hoofdkantoren van de Unilever-divisies in Groot-Brittannië.

Unilever bestaat nu nog uit een Brits bedrijf en een Nederlands bedrijf met elk eigen aandeelhouders. Daar wil de onderneming één bedrijf van maken, dat in Nederland gevestigd wordt.

Omdat Unilever dan geen Brits bedrijf meer zou zijn, verdwijnt het zeer waarschijnlijk wel uit de hoofdindex van de beurs in Londen, de FTSE 100. Britse aandeelhouders van Unilever vrezen dat fondsen die de FTSE 100 volgen het aandeel Unilever massaal gaan verkopen wat de waarde van hun stukken drukt.