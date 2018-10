Aegon wint op hoger gesloten AEX

De AEX-index sloot 0,8% hoger op 552,64 punten. De Midkap eindigde 0,1% lager op 783,81 punten. De koersenborden in Londen (+0,6%), Frankfurt (+0,1%) en Parijs (+0,02%) kleurden groen.

„Het lijkt allemaal wat rustiger te worden op de beurzen”, zei vermogensstrateeg Richard Abma (OHV). Hij kijkt woensdagavond trouwens met veel belangstelling naar het rentebesluit in de VS. De algemene verwachting is dat Fed-voorzitter Jerome Powell de rente dan met een kwart procentpunt gaat verhogen. Abma: „Maar de vraag is wat de Fed vervolgens gaat doen. Nog een keer de rente verhogen in december? En volgend jaar nog één of twee keer?”

Volgens Abma lijkt ECB-president Mario Draghi inmiddels ook voor te sorteren op hogere rentes in de eurozone. De centrale bankier zei deze week namelijk dat de kerninflatie de komende tijd sterk zal stijgen. Dit resulteerde meteen in hogere rentes op Europese staatsleningen.

De ECB heeft eerder aangegeven de korte rente stabiel te houden tot na de zomer van 2019. „Wil Draghi de eerste ECB-president worden die de rente nog nooit heeft verhoogd? Je zou zeggen van niet”, aldus Abma. De bestuurstermijn van Draghi bij de ECB loopt tot en met november 2019.

Wall Street opende vanmiddag met lichte winsten. De zorgen over de handelsoorlog tussen de VS en China verdwenen naar de achtergrond. De Chinese onderminister van Handel meldde dat pas weer gepraat kan worden als de VS het mes van haar keel haalt.

In de AEX blonk Aegon uit met een winst van 4%. De verzekeraar verwacht $1 miljard te kunnen besparen door het samenvoegen van twee onderdelen in de VS.

Royal Dutch Shell volgde met een plus van 2,5%, gesteund door de verdere stijging van de olieprijzen. De prijs van Brent-olie belandde op $81 per vat, het hoogste niveau in bijna vier jaar.

ING klom 1,1%, na door de Amerikaanse zakenbank Jefferies op de favorietenlijst te zijn geplaatst. Bij de financiële waarden lag ook NN (+1%) en ASR (+0,8%) er zonnig bij.

Verlichtingsbedrijf Signify (-5%) was de grootste verliezer onder de hoofdfondsen. Het voormalige Philips Lighting daalde dit jaar al bijna 30% op de beurs door tegenvallende verkopen. Kabelaa Altice Europe (-1,6%) had eveneens een mindere dag.

Bij de middelgrote fondsen ging TomTom met een winst van 3,3% aan kop. Maandag sloot het navigatiebedrijf voor het eerst sinds begin 2015 onder €6, na berichten dat belangrijke autofabrikanten overstappen op Google’s systeem.

Maritiem dienstverlener Boskalis zakte 0,1%, na het bericht dat investeringsmaatschappij HAL zijn belang heeft vergroot van 31,75% naar 40,3%.

Intertrust daalde 2,4%. Vermogensbeheerder Blackstone heeft ruim de helft van zijn belang in de financieel dienstverlener verkocht aan institutionele beleggers tegen een prijs van €15,65 per aandeel. Bodemonderzoeker Fugro werd 1,4% afgewaardeerd, op de aangekondigde wisseling aan de top.

Luchtvaartconcern Air France KLM (-3,5%) was de grootste verliezer onder de Midkappers. Door de aanhoudend stijgende olieprijs waren luchtvaartaandelen vandaag uit de gratie.

Maaltijdenbestelbedrijf Takeaway.com ging 3,9% omlaag. Webwinkelgigant Amazon zou azen op maaltijdenbezorger Deliveroo.

Smallcapfonds Pharming leverde 2,8% in. Het biotechnologiebedrijf liet in de afgelopen drie handelsdagen nog een krachtig herstel zien, na de forse neergang in de voorgaande dagen door een negatief rapport van Kempen en een negatief oordeel door de Amerikaanse toezichthouder.

Beter Bed zakte op de lokale markt met 7,8% naar €4,62, na een adviesverlaging door ING naar verkopen. Dit ging gepaard met een forse aanpassing van het koersdoel naar €4,50.

Kaartenmaker AND International Publishers steeg 28,8%. De directe aanleiding voor deze koerssprong was onduidelijk.

