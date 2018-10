'Meevaller geeft Aegon slagkracht voor overnames'

Door het geld dat vrijkomt in de VS kan Aegon volgens de marktvorsers grotere investeringen doen, zonder zijn buffers aan te tasten. Deals in de Verenigde Staten zijn door de hoge prijzen daar minder interessant, aldus de kenners.

KBC hanteert een buy-advies voor Aegon met een koersdoel van 6 euro. Het aandeel Aegon stond dinsdag rond 09.30 uur 2,7 procent hoger op 5,70 euro.