'Nieuwe topman is Fugro-man'

Ook KBC wijst in een note specifiek op de langdurige loopbaan van Heine bij Fugro. Hij kent het bedrijf volgens de marktvorsers, die het advies accumulate op het aandeel hanteren, dan ook goed.

Løseth treedt al na enkele maanden al weer terug. Volgens het beursgenoteerde bedrijf heeft de beslissing te maken met persoonlijke redenen. De Noor had pas sinds eind april de leiding bij de onderneming. Heine begon in 2000 bij Fugro als landmeetkundige. Later klom hij op bij het bedrijf en in 2015 trad hij toe tot het bestuur, waar hij momenteel verantwoordelijk is voor de maritieme divisie.

ING wijst erop dat er geen wijziging is in het beleid van Fugro en dat het strategische plan zoals voorzien was half november gepresenteerd zal worden bij de Capital Markets Day. De analisten hanteren een koopadvies op het aandeel, dat omstreeks 09.35 uur 1,9 procent lager stond bij de middelgrote fondsen, op 11,36 euro.