Column: W.O.E.D.E.N.D

En deze maakte me woedend. Ik spring niet vaak uit mijn vel. Afgelopen vrijdag echter wel. Het was niet slechts verbazing en wat boosheid. Ik was woedend. Met hoofdletters. W.O.E.D.E.N.D. dus. In zijn algemeenheid wordt er overigens vrijwel altijd op tijd betaald. Ik denk dat ik niet echt te klagen heb, maar soms heb je nog wel eens van die gedoe-gevalletjes tussendoor. Dit bleek er zo één.

Niet koosjer

Het gaat om een restbedrag van €357 ex BTW. Bleef en blijft maar sudderen. Het bekende verhaal. Eerst (keurige?) schriftelijke bevestigingen dat het een en ander vertraging had opgelopen door de zomervakanties, aansluitend bleek dat de administratie verkeerde weeknummers voor de uitgaande betalingen had ingevoerd. En nog zo een rits aan vage smoezen en non-communicatie. Je voelt dan eigenlijk al aan je water dat de andere kant van de correspondentie niet koosjer handelt.

Afgelopen vrijdag gebeld. Enerzijds diplomatiek. Anderzijds streng. Afspraak is namelijk afspraak. Immers, op een gegeven moment is het klaar. Ik had zowaar meteen de directeur/eigenaar van desbetreffend bedrijf aan de lijn. Als je de eigen nummerherkenning uitzet, dan willen mensen toch nog wel eens opnemen. (Tip dus!)

Relativeren

Maar de desbetreffende ondernemer vond dat ik overdreef. Hij vond dat ik me niet zo druk moest maken over €357. Hij adviseerde me nadrukkelijk wat meer te relativeren. Hij zei me letterlijk:

„Denk eens aan de jonge onschuldige kinderen die in Oss op de spoorwegovergang om het leven zijn gekomen. Denk eens aan al die vaders, moeders en andere familieleden wiens leven van de een op de andere dag compleet kapot is. Denk eens aan het onmogelijke leed dat vele gezinnen trof. Denk jij dat deze mensen nu wakker liggen van €357? Jerry, wordt het niet eens tijd dat je relativeert en dat je gedachten moeten zijn bij de mensen in Oss die onze steun en medeleven hard nodig hebben.”

Huh?

Ja, ik hoorde het goed. En ik was W.O.E.D.E.N.D.

Ik ben vrijwel nooit sprakeloos, maar hier had ik geen woorden voor. Een ondernemer die over de rug van een verschrikkelijk treinongeluk, met zo veel onschuldige slachtoffers, waar iedereen in Nederland kapot van is, het excuus creëert om (nu, voorlopig of helemaal) niet te hoeven betalen.

Het probleem is echter dat deze hele nare ondernemer ten aanzien van ons gezamenlijk relativeringsvermogen nog gelijk heeft ook. Alleen heb ík toch nét even iets méér gelijk.

Ik heb hem om die reden voorgesteld het openstaande bedrag niet aan mij over te maken, maar aan de nabestaanden van het ongeluk in Oss. Ik las ergens dat er een inzamelingsactie is. Immers, je gedachten moeten vooral zijn bij de mensen die je steun het hardst nodig hebben. Daar had hij inderdaad een punt.

Daarom hoop ik dat hij de kans grijpt om te laten zien wat hij nu écht onder relativeren verstaat.