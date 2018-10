PME betaalt 40.000 gepensioneerden te laat uit

PME kampt met problemen bij de uitbetaling van pensioenen. De tienduizenden betalingen die maandag geregeld hadden moeten worden, zijn nog altijd niet uitgekeerd.

PME weet nog niet wat de oorzaak is van het euvel. ,,Wij bieden onze excuses aan voor het ongemak. We zijn druk bezig om dit op te lossen'', zegt het fonds in een verklaring. Een woordvoerster rekent erop dat de gedupeerde deelnemers het geld ,,vandaag of morgen'' alsnog op een rekening kunnen verwachten.