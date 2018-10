Vrouwen ongevoelig voor belastingprikkel

De belastinghervorming van 2001, waarbij de tarieven in de hoogste schijven werden verlaagd en er heffingskortingen kwamen in plaats van belastingvrije sommen, moest het voor getrouwde vrouwen aantrekkelijker maken om meer te gaan werken, maar dat is dus niet gelukt.

Getrouwde vrouwen zijn niet zo berekenend dat ze hun werkweken fiscaal optimaliseren, concludeert Bosch, die begin oktober aan de Vrije Universiteit op haar bevindingen promoveert.

Doordat Nederlandse vrouwen Europees kampioen deeltijdwerken zijn, loopt ons land honderd miljard euro aan bbp mis, becijferde onderzoeksbureau McKinsey vorige week.