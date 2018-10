Omscholen? Deze beroepen springen om meer personeel

Het UWV heeft een nieuw overzicht samengesteld van de beroepen waar de tekorten aan vakkrachten het allergrootst zijn. Bijna de hele top vijftien bestaat uit praktisch werk: de enige witteboordenberoepen zijn software- en applicatieontwikkelaars op plek zeven, en transportplanners op plek vijftien.

Verder bestaat er een groot tekort aan monteurs – monteurs van machines, van elektronica en van auto’s. De bouw heeft een tekort aan timmerlieden, afbouwers en loodgieters, in de transport is naast een gebrek aan planners ook een grote vraag naar vrachtwagenchauffeurs. Verder zijn er veel extra handen nodig in de industrie: naast machinemonteurs ook assemblagemedewerkers, metaalbewerkers en lassers.

De hele top vijftien staat hieronder. Klik hier voor een grote versie.